Al estilo de Reimond Manco, Diego Chávarri es captado en penoso estado de ebriedad [VIDEO]

Diego Chávarri, volvió a las planas de los diarios locales, pero lamentablemente no por un interés futbolistico, sino, por un ampay que reveló la conductora de espectáculos Magaly Medina el pasado 27 de enero, en su programa.

Tal como se puede apreciar en el video, la famosa 'Urraca', expuso al exjugador en un deplorable estado de ebriedad junto con otras personas en tempranas horas de la mañana. ¿ Habrá terminado al mismo de Reimond Manco?

Al parecer, Diego Chávarri habría estado pasado de copas, a tal punto de vomitar en las calles limeñas. No obstante, la conductora dijo al presentar el video:"Jugadorazo, a Diego Chávarri lo hemos visto como de verdad no veíamos ni siquiera a los adolescentes vemos haciendo eso, ni a los que salen de estos affter party. Tan grande y haciendo ese papelón", señaló.

"Paraba el carro a cada rato, porque de verdad hay partes asquerosas que ni siquiera he puesto porque eso si es tener etiqueta con el televidente", finalizó riéndose en el programa, finalizó.

Diego Chávarri denunciado por su expareja

Como se supo, en el 2019, Diego Chávarri estuvo alejado alejado de las canchas, pero, fue denunciado por su exnovia Yusley Cabrera por maltrato físico y psicológico. La joven venezolana contó al programa 'Mujeres al Mando' detalles de su último incidente con él.

"Él (Diego Chávarri) me ofendió, me golpeó con el puño cerrado. Sus amigos se metieron. Mi amiga también se metió, yo me encerré en el cuarto del niño con mi amiga y él no dejaba de tocar la puerta. Me corrió de la casa con el niño. Me decía que si no me iba me iba matar", expresó Yusley.