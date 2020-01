Jefferson Farfán vuelve a demandar a Melissa Klug y ella tiene inesperada reacción [VIDEO]

Jefferson Farfán, futbolista peruano que milita en el exterior con el Lokomotiv Moscú, está a punto de estrenar la película que contará todos los pasajes de su vida privada y profesional. 'El 10 de la Calle' estará en las salas de cine desde el 30 de este mes.

De esta manera, existe mucha expectativa sobre lo que traerá el mencionado estreno, pero, esto no quita que la nueva faceta del futbolista, haga olvidar ciertos pasajes de su vida íntima que han salido a relucir desde hace mucho tiempo.

Sucede que como muchos saben, el futbolista no lleva una buena relación con Melissa Klug, madre de sus dos últimos hijos, pues en medio de ellos existen una serie de demandas mismas que han hecho que la relación que mantienen como padres, sea distante.

Ahora y luego de una nueva denuncia de Jefferson hacia Melissa, que pide reducir en un 60% la manutención a sus hijos, la también empresaria se pronunció: “Yo le he pedido al juez que muestre los contratos si es que se le ha reducido el sueldo. Él sigue viviendo su vida como siempre. Esto no es hacia mí, sino hacia mis pequeños. Le quiere quitar la calidad de vida que le puede dar, que les ha estado dando. Todavía que no está presente en su día a día, y quiere reducirles el 60% de la pensión”.

Además, Melissa comentó que no permitirá que ninguno de sus hijos tenga contacto con Yahaira Plasencia, exnovia de Jefferson Farfán quien, aparentemente estará también en el estreno de la película junto a otros personajes de la farándula peruana.