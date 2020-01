Melissa Klug pidió ayuda a Ministra de la Mujer por demanda de Jefferson Farfán

Como se sabe, Jefferson Farfán interpuso una demanda a su ex esposa Melissa Klug por presuntamente usar el dinero que era destinado a sus menores hijos para mantener a su hijas. Esto ha acaparó las planas del espectáculo, en donde la empresaria no dudó en declarar antes de que sea iniciado el juicio.

“Ellos argumentan muchas cosas en su defensa, pero tengo medios probatorios para desmentirlos, desenmascarar esas falsas pruebas”, afirmó.

“Mis hijas estudian y trabajan, una de ellas ya no vive conmigo; dos de ellas estudian y trabajan y, gracias a Dios, Raúl (padre de Gianella) siempre ha cumplido y paga la universidad. Ella ya está por acabar y le regaló su camioneta”. “Se está metiendo con mis hijos, está causando dolor psicológico”, acotó.

“¿Qué pretende el señor? ¿destruir a mi familia? ¿desunir a sus hermanas y sus hermanos? ¿que se vayan de mi casa?. Pediré ayuda a la ministra de la Mujer porque está causando grandes daños en mi familia, la está destruyendo”, finalizó.

Luego de que declarara la empresaria hacia los medios de comunicación, el caso quedó archivado y el exjugador de Alianza Lima seguirá enviando el dinero correspondiente hacia para sus menores hijos.

Melissa Klug manda indirecta tras ganar juicio de alimentos

Asimismo, la controvertida empresaria, publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen que sería dirigida para el delantero de Lokomotiv de Moscú.

