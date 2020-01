Melissa Klug arremete contra Jefferson Farfán por asistir al avant premiere de su película sin sus hijos [VIDEO]

Jefferson Farfán arribó este miércoles a nuestro país con la finalidad de estar presente en el avant premiere de El 10 de la calle, largometraje que nos contará la vida y más del actual volante de la Selección Peruana.

Asimismo, se esperaba que Jefferson Farfán iba a llegar con sus hijos a la proyección de El 10 de la calle, pero, esto no sucederá. Así lo confirmó Melissa Klug, expareja de la 'Foquita', a un medio local.

Sin embargo, no todo quedó ahí. ¿Por qué? Pues, Melissa Klug arremetió contra Jefferson Farfán por esta decisión. La 'Blanca de Chucuito' criticó al padre de su pequeños por no estar con sus allegados en la función especial de El 10 de la calle.

"A mí no me parece que ella (Yahaira Plasencia asista), la culpable, la que ha ocasionado el bullying que tuvo mi hijo en el colegio, que todo lo que han pasado a mis hijos, que ella esté ahí. Cada uno tiene sus prioridades, bueno si él (Jefferson Farfán) quiere pasar y quiere estar en el estreno con personas ajenas y no con su propia sangre, es decisión de él", señaló Melissa Klug.

Del mismo modo, Melissa Klug no descartó ir a ver La Foquita: El 10 de la calle con sus seres queridos. "Definitivamente, iré en algún momento en familia, como siempre compartimos, iremos a ver la película de su padre, el martes mejor que es 2x1", indicó Klug.

VIDEO | Melissa Klug arremete contra Jefferson Farfán

¿Quién es Yahaira Plasencia, la posible pareja de Jefferson Farfán?

Yahaira Plasencia es una cantante de salsa popular en Perú. Inició en la agrupación Son Tentación, donde ganó cierta popularidad gracias a los bailes que hacía en el escenario. Tras algunos meses en el conjunto, conoció al futbolista Jefferson Farfán, de quien se enamoró.

Jefferson Farfán se recupera de su lesión

Jefferson Farfán sufrió varios meses alejado de las canchas, esto pues el futbolista adquirió una fuerte lesión en la última Copa América Brasil 2019, precisamente en el primer encuentro que jugó la Selección Peruana con los locales. La 'Foquita' se perdió la final de la mencionada competencia a la que accedió la 'blanquirroja' tras vencer a Chile en semifinales.