Neymar se hace radical cambio de look para el PSG vs Montpellier [FOTOS]

Neymar nos tiene acostumbrados a los constantes cambios de look a los que se ha sometido en diferentes oportunidades. El futbolista brasileño que juega para el PSG, acaba de hacer una de sus tantas travesuras estéticas en un partido de su equipo por la Ligue 1 de Francia.

Esta mañana el PSG se midió ante Montpellier por el torneo francés. El cuadro de Neymar goleó de manera categórica a sus rivales por 5-0, esto sin participación del brasileño en el marcador.

A pesar de haber tenido una buena actuación en el juego, Neymar no pudo anotar pero lo que sí pudo hacer es llamar la atención de todos los fanáticos que asistieron al estadio Parque de los Príncipes, pues su peculiar look no pasó desapercibido.

Una vez más Neymar se tiño el cabello, pero en esta oportunidad la tonalidad elegida fue la rosada. El futbolista se caracteriza por siempre ser extravagante al momento de imponer su moda y esta ocasión no carece de ello.

El cambio más cercano previo a este nuevo fue de hace algunas semanas en donde el futbolista se pintó el cabello de color blanco, con lo que impactó a más de uno.

Ahora, el look del futbolista viene siendo tendencia en redes sociales, pues hay quienes ya comentan mucho esta nuevo atrevimiento; hay quienes apoyan el cambio pero también hay quienes lapidan la decisión de 'Ney'.