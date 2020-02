Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán: "Me tienen harta con eso" [VIDEO]

Yahaira Plasencia estuvo en Radio Capital para brindar algunas declaraciones sobre su nuevo sencillo "Cobarde". El tema musical es lo que actualmente la tiene concentrada, ya que, es lo que ha afirmado. Sin embargo, no pasó desapercibida y fue consultada por la conductora Mónica Cabrejos sobre el presente que tiene con Jefferson Farfán.

"La gente puede hablar lo que desee, eso es cosa de nosotros y nos compete solo a nosotros. Me tienen harta con ‘¿por qué no oficializas?’. Porque no me da la gana, porque nosotros sabemos cómo manejar las cosas", añadió.

"Estamos cómodos así, con una amistad, viendo que pasa. Chévere si seguimos como estamos, tranquilos, igual la amistad va a estar ahí siempre... Lo dejamos al tiempo, a ver qué pasa, pero hay una bonita amistad y nos llevamos súper bien", acotó.

"Él vive en Rusia, igual la amistad está, se lo dejamos al tiempo a ver qué pasa. Hay una bonita amistad, nos llevamos súper bien. La gente puede hablar lo que desee. Me tienen harta con ‘por qué no oficializas’. Porque no me da la gana, porque nosotros sabemos cómo manejar las cosas y si nosotros estamos cómodos así, con una amistad viendo qué pasa y que no, La amistad va a estar ahí siempre, el cariño de su familia siempre va a estar ahí”, declaró.

"Si tengo que irme para buscar mis sueños lo voy a hacer. Ahora mi prioridad es mi carrera y lograr mis sueños. Tengo 25 años y se pasan rápido, ahora estoy en la edad exacta para hacer muchísimas cosas", sentenció en la entrevista brindada para Radio Capital.

¿Cuándo volverá a jugar Jefferson Farfán?

El futbolista peruano contrajo una lesión en la pasada Copa América 2019 precisamente en un partido con los locales: Brasil. Desde entonces, la 'Foquita' no ha podido pisar un campo profesional. Sin embargo, se espera que desde este año ya pueda reincorporarse.

Es preciso señalar que se encuentra haciendo Pretemporada con su club, Lokomotiv de Moscú, en España.