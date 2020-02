Super Bowl 2020: ¿Y Shakira y JLo? J Balvin y Bad Bunny cantarán en el medio tiempo

Cada vez falta menos para el Super Bowl 2020. Por ello, en las últimas horas han surgido rumores con respecto al show del entretiempo que protagonizarán Shakira y Jennifer López dentro del Hard Rock Stadium.

De acuerdo a Billboard, Shakira y J.Lo no serán las únicas que estarán en el escenario. ¿Por qué? Pues, J Balvin y Bad Bunny también se presentarán durante el Super Bowl 2020 con sus éxitos reguetoneros. ¡No puede ser!

Asimismo, el mencionado portal indicó que Bad Bunny aparecerá con "I like It Like That" y "Chantaje", junto a la colombiana, mientras que J Balvin realizará lo propio con "Qué calor" y "Mi Gente", acompañado de Jennifer López.

Por su parte, según Page Six, la primera parte del Halftime Show estará a cargo de Shakira, la segunda lo hará Jennifer López y al final ambas se unirán para interpretar "Waka Waka" y "Let's Get Loud".

¿Qué canal transmite el Super Bowl 2020?

El partido comenzará a las 18:30 horas (horario peruano) e irá por la señal de ESPN y FOX Sports para Latinoamérica. En suelo norteamericano, será transmitido por FOX Sports, CBS Sports; mientras que en territorio mexicano, la cobertura quedará a cargo de Televisa y TV Azteca.

¿A qué hora es el Super Bowl Show de Medio Tiempo 2020 de Shakira y Jennifer Lopez?

México: 19:20 horas

Perú: 20:20 horas

Ecuador: 20:200 horas

Colombia: 20:20 horas

Bolivia: 21:20 horas

Venezuela: 21:20 horas

Argentina: 22:20 horas

Chile: 22:20 horas

Paraguay: 22:20 horas

Uruguay: 22:20 horas

Brasil: 22:20 horas

España: 02:20 horas del 3 de febrero