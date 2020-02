Waldir Sáenz también quiere su película al igual que Jefferon Farfán [VIDEO]

Waldir Sáenz manifestó en el estreno de La Foquita: el 10 de la calle, que desearía seguirle los pasos a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en el ámbito del cine, sorprendiendo a muchos usuarios tras este anuncio.

El goleador que hizo historia en Alianza Lima respondió a los medios de comunicación que tiene demasiadas historias y anécdotas por contar, afirmando que estaría apunto de protagonizar su propia película.

"Para mí, sería un gusto estar en la pantalla grande, para contar cosas que me han pasado, porque lo que yo he hecho no ha sido fácil", añadió el exjugador para El Popular.

"Todos hemos sacrificado algo, hemos dejado algo de lado para hacer lo que nos gusta y llegar a lo que queríamos", acotó.

Finalente fue consultado por los ampays que Magaly Medina revelaba. "Yo no me he sentido ‘casero’ de Magaly Medina. No tengo ninguna opinión sobre los ampays... A mí no me gusta meterme en la vida de la gente. Si tu jefa y tú quieren meterse en la vida está bien, pero yo no", sentenció.

¿Cuándo se lesionó Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán sufrió un desprendimiento de cartílago en la rodilla izquierda tras partido ante Brasil por la primera fase de la Copa América en junio del 2019. Al principio se pensaba que su recuperación sería de un año, pero en una entrevista reveló que estaba mejorando considerablemente y su regreso sería el próximo mes.

Cabe señalar que la Selección Peruana debuta ante Paraguay en Asunción el 26 de marzo por las Eliminatorias de Qatar 2022.

¿Cuándo volverá Jefferson Farfán a Alianza Lima?

Aunque su contrato con Lokomotiv acaba a mediados de año, el delantero de 35 años aseguró en una entrevista que todavía tiene planeado volver a Alianza Lima en 2021. Aquella declaración sucedió apenas unos días después de la final nacional perdida ante Binacional. Así que paciencia hinchas blanquiazules.