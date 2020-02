Super Bowl 2020: Shakira y Jennifer Lopez se lucieron con el 'Waka Waka' en el medio tiempo

Super Bowl 2020 | Shakira se lució en el medio tiempo del Chiefs vs 49ers. Comenzó su presentación en el escenario con 'Loba', 'Ojos así' y 'Hips Don't Lie'. Cuando Jennifer Lopez apareció, el público vibró de emoción con su tema clásico 'On The Floor'.

🤩🤩🤩



Cuéntanos con un emoji qué tanto te gustó el show del medio tiempo de #JLO y #Shakira:#SBxFOX #NFLxFOX pic.twitter.com/StwWxUxYoy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 3, 2020

Sin embargo, el momento cumbre que epxlotó la algarabía en el Rock Stadium fue cuando la artista colombia y JLO movieron juntas las caderas y cantaron a dúo el tema del mundial 2010 el 'Waka Waka'.

Sin duda, ver juntas a estas dos grandes cantantes quedará en la historia de los Super Bowls.

¿Qué canal transmite el Super Bowl 2020?

El partido comenzará a las 18:30 horas (horario peruano) e irá por la señal de ESPN y FOX Sports para Latinoamérica. En suelo norteamericano, será transmitido por FOX Sports, CBS Sports; mientras que en territorio mexicano, la cobertura quedará a cargo de Televisa y TV Azteca.

¿Quiénes juegan la final del Super Bowl 2020?

Los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers pelearán para conquistar el título de la NFL.

¿En qué consiste el Super Bowl 2020?

El Super Bowl surgió en 1966 como la final entre los campeones de las dos ligas profesionales de fútbol americanos de los Estados Unidos ( AFL y NFL). En 1970, ambas asociaciones se unieron.

¿Cuánto dura el Super Bowl 2020?

Dura alrededor de tres hora con 45 minutos . El evento suele alargarse por el musical.

¿Qué es un Quarterback?

Es una posición de campo. Son los ofensivos y se sitúan detrás del center.

¿Qué es un Touchdown?

Es la anotación en fútbol americano