Johnny Depp y el tóxico matrimonio con Amber Heard: peleas, cortes y abuso que casi lo llevan al suicidio

Johnny Depp denunció el pasado 2 de marzo de 2019 a su ex esposa, la actriz Amber Heard. El actor estadounidense sostuvo ante las autoridades de que haber sido abusado psicológica y físicamente en pleno matrimonio. Cabe recordar que la expareja se conocieron durante la película The Run Diary (2009), pero, el corto romance inició en el 2012.

Se casaron en 2015 pero la felicidad terminó a mediados del 2016, en donde la actriz solicitó una orden de alejamiento contra Johnny Depp por supuestamente haber sido violentada, demostrando moretones en el rostro ante la corte de los Estados Unidos.

Tras este fatídico juicio, el actor comunicó ante los medios de comunicación que todo era una mentira y que pronto saldría la verdad.

“He negado con vehemencia las acusaciones de la señora Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016 cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moretones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior”. “Seguiré negándolo el resto de mi vida. Nunca abusé de ella ni de ninguna otra mujer”, afirmó tajantemente el actor.

"Me lanzó objetos con frecuencia, como botellas, latas de refrescos, velas encendidas, controles remotos de televisores y latas de disolvente de pintura, que me hirieron gravemente", señaló.

“Se volvió loca y comenzó a tirarme botellas, la primera botella pasó cerca de mi cabeza y falló, pero luego arrojó una gran botella de vodka de vidrio”, acotó.

"Heard o una de sus amigas defecaron en mi cama como una especie de broma enferma antes de irse juntas a Coachella", sentenció el actor.

Sin embargo, el pasado 01 de febrero, a través del medio de comunicación Daily Mail, filtró un audio en Facebook, donde los dos actores protagonizaron una pelea. La reproducción ha tenido millones de vistas en todo el mundo, llegando a ser tendencia.

"Te amo y quiero que seas mi esposa y quiero ser tu esposo. Y quiero ser un buen esposo. Si no lo fui, haré todo lo posible para descubrir cómo serlo", fueron las palabras del actor de Hollywood. Por otra parte, la respuesta de Amber, dejó evidenciado que todo era una mentira creada por ella. "lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te empujé. Lo siento por golpearte así, pero no te empujé, no te noqueé. Te golpeé", señaló.

Audio de la pelea entre Johnny Depp y Amber Heard