Karol G deja a un lado la 'Tusa' y se desempeña como piloto de motocross [FOTOS]

Hay quienes cumplen sueños que tienen desde niños, pero también, hay quienes en el camino descubren otros sueños que los alejan de los que en un principio tuvieron. Este es el caso de Karol G, cante latinoamericana que se ha vuelto muy conocida por 'Tusa', canción en colaboración con Nicki Minaj.

La cantante se animó a dar una entrevista en donde contó algunos pasajes de su vida que la llevaron a alejarse de lo que en algún momento fue su sueño, pues aunque algunos no lo imaginen, la cantante de 'Tusa' quiso ser piloto de motocross.

"Cuando era niña, mis primos practicaban motocross como profesión y me encantaba. En los paseos familiares aprovechaba para darme la vueltica. Me hubiera gustado hacerlo como profesión, pero en mi casa súper prohibido. Mi papá nunca estuvo de acuerdo porque mis primos se accidentaban y no quería ver eso en mí", comentó para Red Bull.

Ahora, la cantante estuvo junto a Memo Rojas, un piloto mexicano que la invitó a revivir algunos recuerdos que tiene de la niñez junto a los fierros. Karol G se sintió como en casa.

“Estar en una pista acompañada de otros hombres me sorprende, porque hacemos planes de montar y llega mucha gente. Pueden haber 30 o 40, y yo ser la única mujer y digo qué bonito estar con ellos y compito. Me da esa oportunidad de crecer y llenarme de retos”, comenta la artista.

Finalmente, Karol G contó que hace poco se compró dos motos para retomar uno de sus sueños, y ahora, junto a algunos amigos pasan sus días manejando en Medellín.

Karol G y Nicki Minaj cantan 'Tusa'