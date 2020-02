Periodista critica nuevamente a Zambrano: "No es un refuerzo acorde a la historia de Boca Juniors" [VIDEO]

Uno de los fichajes del año que ha tenido Boca Juniors, ha sido fichaje de nuestro compatriota Carlos Zambrano, quie fue presentado el pasado jueves 30 de enero, por la tarde. Asimimso, el presidente del club aseguró que no la tendrá fácil el seleccionado peruano y que deberá de pelear por un puesto en el cuadro 'xeneize'.

Sin embargo, las críticas no han faltado para el defensa que militó alguna vez en Schalke 04, ya que, el periodista argentino Pablo Carroza no tuvo reparos y arremetió fuertemente en su cuenta oficial de Twitter contra el jugador, afirmando que tenía más noche que un camión de basura. Esto ha dado a entender que no ha sido una contratación por el cuadro argentino.

Es por eso que, durante el programa de Magaly Medina, citó al colega argentino y se unió a las fuertes burlas que sostuvo. Además, se tomó el tiempo el de comunicarse con el periodista vía telefónica para saber el por qué de estas declaraciones.

"Mira, la verdad que, Boca es un club muy grande y me parece una falta de respeto que a la historia de Boca, habver comprado un jugador que tiene 31 años. Que hace 6 meses que está colgado en un club de Ucrania, que es una liga profundamente amateur, pero estoy completamente convencido que Zambrano no viene bajo ningún punto de visita, un refuerzo a corde a la historia de Boca", fueron las declaraciones del periodista.

Recordemos que en su cuenta, el periodista abrió hilo de muchas críticas por sus comentarios hacía el defensa de la selección peruana.

“Me agregan que Carlos Zambrano, el peruano que compró Boca además de haber estado colgado en Ucrania, fue apartado de su selección por problemas de conducta. Y como si eso fuera poco en las últimas horas se filtró un video del defensor en un yate rodeado de mujeres y alcohol”, expresó el mencionado hombre de prensa.

“Zambrano podrá ser una leyenda de la selección de Perú, pero estoy convencido que Boca no necesitaba otro marcador central, y mucho menos uno que viene de estar parado hace seis meses, que se le sale la cadena todos los partidos y que tiene más noches que el camión de la basura”, precisó.

Carlos Zambrano y la vez que anuló a Lionel Messi

Zambrano no es desconocido para la prensa argentina, pues tras su llegada Boca Juniors se recordó la vez en la que logró anular a Lionel Messi en las Eliminatorias del Sudafrica 2010, cuando el defensa solo tenía 19 años se convirtió en un dolor de cabeza para los argentinos.