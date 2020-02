Georgina Rodríguez y el sorprendente regalo a Cristiano Ronaldo por su cumpleaños

Cristiano Ronaldo está de cumpleaños y al ser uno de los mejores futbolistas del mundo, millones de personas lo festejan. El futbolista de Juventus cumple 35, sin embargo, su calidad deportiva no ha bajado en lo absoluto.

De esta manera, sus fanáticos no se cansan de publicar en redes sociales sus mejores deseos para CR7, pero ellos no son los únicos, esto pues su novia Georgina Rodríguez no desaprovechó el momento y le demostró todo su amor con romántica sorpresa.

La madre de sus hijos, le regaló un ramo de rosas blancas que simboliza la pureza del amor que ambos se tienen. Georgina compartió el momento en su cuenta oficial de Instagram a través de sus historias.

En la imagen se puede ver a Cristiano Ronaldo sosteniendo un gigantesco ramo de rosas blancas entregadas por parte de su novia, y es ella quien precisamente acompaña la instantánea con tierna frase: "Por mil años más a tu lado. Te amamos, papá", comenta la además, modelo.

Florentino Pérez saluda a Cristiano Ronaldo por su cumpleaños

"Felicidades al mejor jugador del mundo", comentó el presidente del Real Madrid al futbolista que hoy milita por la Juventus de Italia.