Jefferson Farfán revela que su madre no le enseñó a odiar a su padre por abandonarlo

Jefferson Farfán está más que contento con el éxito que ha tenido su película "La Foquita: el 10 de la calle", motivo por el cual utilizó su perfil de Instagram para dedicar un extenso y emotivo mensaje a su madre Doña Charo, quien ha sido la persona más importante en su vida.

En las primeras líneas de la publicación, Jefferson Farfán brindó una gran definición para el término madre. "Es una palabra que me inspira tantas cosas pero por sobre todo ese amor incondicional que he podido sentir siempre de parte de la mía", señaló en Instagram.

Posteriormente, la Foquita aseguró que Doña Charo tuvo que hacer de todo para sacarlo adelante. "En tu caso mamita, tuviste que ser padre y madre para mi, superando muchas dificultades para todo en tu poder para sacarme adelante. Eso lo llevo conmigo siempre y lo valoro y respeto con lo más profundo de mi ser", agregó.

Asimismo, Jefferson Farfán reveló que su madre jamás le enseñó a odiar a su padre a pesar que lo abandonó de pequeño. "Gracias mamita por todo lo que me entregas siempre y por enseñarme que el amor hacia los seres queridos está por encima de todo. Con tu ejemplo me enseñaste que no debemos guardar rencores, que a pesar de tener que criarme sola y lucharla toda, nunca me inculcaste un sentimiento negativo contra mi padre, porque a pesar de eso preferías que yo tuviese amor en mi vida y no odio ni resentimiento", manifestó.

Por último, el atacante de la selección peruana señaló que durante lo largo de su vida ha aprendido diversas cosas; sin embargo, las enseñanzas de su madre terminaron siendo las más importantes.

"La vida me ha enseñado muchas cosas, pero tu ejemplo me ha enseñado que debemos dar amor , y más aún cuando se trata de las personas que nos dieron la vida. Te amo mamita", concluyó Jefferson Farfán.