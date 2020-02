El 10 de la Calle: ¿Quién es el padre de Jefferson Farfán, personaje vetado en su película? [VIDEO]

Jefferson Farfán estrenó la película que cuenta todos los pasajes de su vida antes de llegar a ser el futbolista exitoso que hoy es. El filme que tiene como nombre "La Foquita: el 10 de la Calle", reúne a los personajes más importantes en la vida del deportista, y a pesar de algunas importantes ausencias, el largometraje ha conseguido meterse al bolsillo a los miles de fanáticos que ya la vieron en su primera semana de estreno.

Es así como salta a la vista la pregunta del porqué no se muestra al papá de Jefferson Farfán en la película, personaje de suma importancia en la vida del futbolista que no aparece ni por error en el filme protagonizado por él mismo.

Ante ello, el tío de la 'Foquita', Luis 'Cuto' Guadalupe, comentó que tenía información de algunos personajes que habían sido vetados de la película, entre ellos se encontraba Melissa Klug (madre de dos de sus hijos), Yahaira Plasencia (aparente actual pareja) y su padre, Luis Farfán.

Se sabe que la infancia de Jefferson fue dura, pues no tuvo la presencia de su progenitor, sin embargo, el amor de su madre, doña Charo Guadalupe, pudo suplir ese dolor y convertirse en un gran apoyo para él.

Respecto al tema de su padre, Jefferson Farfán se pronunció y fue muy drástico: "Mi padre nunca estuvo y no estará para mí". Sin embargo, su padre comentó algo muy diferente, pues aclaró que tiene una buena relación con el futbolista.

"Tenemos una relación normal, nos juntamos y ahí nomás. No es como piensa la gente, porque me tienen "que Jeffry, que Jeffry", las cosas son normales. No es que yo no le hable, o que él no me hable. Nos llevamos normal. Hay gente mala, que interpreta mal, porque yo vivo en otro sitio. Piensan que yo nunca voy a saludarlo ni nada, siempre nos reconocemos", comentó.

Además agregó: "Sí tengo acercamiento con él, si quieren muestro mis chimpunes que me ha dado(jajaja). Yo no le tengo que estar contando a la gente lo que yo converso con Jefferson, yo converso en privado con él y ahí queda todo. Yo no le puedo decir a la gente, la gente quiere saber pero yo no le puedo estar contando todo", todo esto en el 2012.

¿Quién es el padre de Jefferson Farfán?

El nombre del papá de Jefferson Farfán es Luis Farfán, exfutbolista que no estuvo presente en la infancia del jugador del Lokomotiv de Moscú.

¿Cuándo se lesionó Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán sufrió un desprendimiento de cartílago en la rodilla izquierda tras partido ante Brasil por la primera fase de la Copa América en junio del 2019. Al principio se pensaba que su recuperación sería de un año, pero en una entrevista reveló que estaba mejorando considerablemente y su regreso sería el próximo mes.