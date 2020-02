Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri planean creación de "Spa para ancianos" en lugar de asilos [VIDEO]

Hermanos en todas las etapas. El exfutbolista argentino Oscar Ruggeri no deja por un solo momento la simpatía que lo caracteriza; ahora, en el programa que conduce vía Fox Sports, comentó un plan que ha ideado junto al técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, argentino con quien tiene una amistad muy estrecha.

Ruggeri comentó lo que tendrá que pasar en unos años debido al paso de la vejez por su vida, por ello, tiene más de una alternativa para evitar caer en las garras de los malos tratos y/o el olvido de sus seres queridos.

Sobre estar en un asilo, dijo: “Ahí no voy, me van a cuidar. Y si tengo la mala suerte de que me hago encima, todo, me van a limpiar. No digan como si fuera una cosa alocada, hay pañales de grande, todo. Yo voy anticipando”.

Por otro lado agregó las ventajas de tener hijos responsables, pero recalcó que tener hijas mujeres es mucho mejor para la vez de algunos, puesto que ellas son un poco más delicadas y dedicadas a sus padres.

“Si tenés hijos varones, estás al horno. Terminás ahí. Al principio van dos, tres veces por semana, te van a ver; después una vez por mes, después al cumpleaños, y después Navidad y Año Nuevo; nada más”, agregó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del exfutbolista, fue una confesión que hizo acerca del plan que tiene junto a Ricardo Gareca para evitar caer en un asilo: “Es un tema que hablo mucho con el Flaco Gareca. Tenemos que hacer un geriátrico para nosotros y preparar la habitación ahora que estamos bien; poner acá un tejo, acá plantas. Anticipar. El Flaco está al horno, porque tiene dos varones. Vamos a construir un geriátrico y sabés la gente que va a venir con guita para asegurarse una habitación...”.

Posterior a ello, dio detalles de cómo sería este centro: “Sería un geriátrico de lujo para el que no quiere ir al geriátrico. Con masajes, pileta, todo, ¿Un spa para ancianos?, Sí. Para Oscar Ruggeri, la habitación 6; la 9, para Gareca. Respetamos los números de la camiseta para ver si nos acordamos. Y el llaverito, con la remera de la Selección. Tiramos eso y cuántos te llaman para decirte que quieren una habitación”, acotó.