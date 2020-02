Jefferson Farfán estrenó -hace una semana- la película que cuenta todos los pasajes sobre su vida personal y sentimental. El filme que lleva como nombre "La Foquita: el 10 de la calle", ha tenido gran acogida en todas las salas de cine.

De esta manera, uno de los personajes que se esperaba mucho en el largometraje de Jefferson, era el de Yahaira Plasencia, su expareja con quien, aparentemente, estaría saliendo una vez más, esto pues se les ha visto en más de una oportunidad compartiendo juntos.

Yahaira estuvo acompañando al futbolista como invitada de honor en el avant premiere de la película, es más, llegó junto a la mamá e hija de Jefferson ante la algarabía de la prensa.

Ahora, la también cantante estuvo en el programa de espectáculos "Mujeres al Mando", en donde comentó un poco más sobre la etapa que está atravesando con Jefferson, y, aunque no se animó a confirmar la relación que podrían tener, soltó una frase que dará qué hablar.

La salsera fue consultada sobre el estilo del futbolista, a lo que contestó: “Aparte se viste lindo (...) porque me gusta todo de él, su estilo, me gusta el look, el peinado, las zapatillas, me gusta todo de él en la foto”.

Yahaira Plasencia muestra foto 'sexy' de Jefferson Farfán: "Me gusta todo de él" | VIDEO