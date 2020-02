Yahaira Plasencia responde con todo al Cuto Guadalupe tras llamarla “insolente” [VIDEO]

Yahaira Plasencia está gozando de éxito en el ámbito musical; sin embargo, los problemas personales la siguen rodeando. Hace unos días, Luis 'Cuto' Gudalupe, tío de Jefferson Farfán, calificó a la salsera de "insolente" por unas declaraciones que brindó en la alfombra roja de la película "La Foquita: el 10 de la calle".

Según la propia Yahaira Plasencia, solo estuvieron presentes en el estreno de la película aquella personas que aman y admiran a Jefferson Farfán. Estas declaraciones no fueron del agrado del Cuto, quien no se presentó en dicho evento porque su sobrino no lo invitó.

"Lo que ha indignado a la familia y ha ofendido esta mujer insolente, porque es una mujer insolente, decir en la gala que están las personas que lo quieren, que lo aman, que lo admiran, que lo respetan. Eso me ha dolido más que no salir en la película", fueron las duras palabras del Cuto hacia Yahaira Plasencia.

La 'reina del totó' fue abordada por la prensa y rápidamente fue consultada por las declaraciones del tío de Jefferson Farfán.

"No tengo nada que decirle al señor", fue el frío comentario que dio Yahaira Plasencia sobre la polémica con el Cuto Guadalupe.

Como se sabe, Jefferson Farfán y su tío Luis Guadalupe no guardan comunicación por problemas familiares. Al parecer a la Foquita no le agradó que el Cuto hable sobre Yahaira Plasencia en el pasado.