Hija de Abel Lobatón revela que padece parálisis facial tras grave crítica de cibernauta

Hace unos días se hizo público que la hija de Abel Lobatón y Melissa Klug estuvo internada en una clínica el día del cumpleaños de la 'Blanca de Chucuito'. A raíz de esto se empezó a especular sobre la salud de la influencer de Instagram, pero su propio padre salió a aclarar que solo se trataba de una migraña.

Han pasado varios días de este suceso y Samahara Lobatón ha confesado que en realidad padece de parálisis facial. Así lo dio a conocer mediante Instagram luego que una usuaria la criticara por supuestamente mentir sobre su salud.

"Tengo migraña neural. Después de 7 días, me he levantado de mi cama y sí, tengo parálisis facial leve. Médicamente se dice de media cruz. No puedo sonreír por completo ni levantar una ceja. La mitad de mi cara no la siento y cada vez que me duele la cabeza, me duele la cara", señaló la hija de Abel Lobatón en una historia de Instagram.

Posteriormente sostuvo que no jugaría con esa enfermedad porque su hermana mayor pasó por lo mismo. "Jamás jugaría con algo así porque a mi hermana lamentablemente le dio la peor. Le agradezco a Dios que lo mío fue algo leve, espero haber resuelto tus dudas. No tengo derrame, tengo parálisis leve", finalizó Samahara Lobatón.

Tal y como la propia Samahara mencionó en Instagram, su hermana Gianella Marquina, sufrió de parálisis facial cuando apenas tenía 15 años. Hasta el día de hoy presenta secuelas, motivo por el que no puede sonreír del todo bien.

Por otra parte, Melissa Klug contó que no fue a visitar a su hija Samahara Lobatón, pero que sí estuvo en contacto con Abel Lobatón, quien le informaba sobre el avance de su salud.

"El sábado en la mañana cuando hablé con Lobatón me dijo: ‘yo estoy con Samahara y todo está bien y la han internado por una fuerte migraña. Estuve en constante comunicación con Abel, había entrado por una fuerte migraña y habían decidido que se quedara un día para que esté en observación", contó Melissa Klug.