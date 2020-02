Jefferson Farfán reveló que deposita más de 43 mil soles a sus hijos y desmiente a Melissa Klug [VIDEO]

Jefferson Farfán declaró esta mañana para los medios de comunicación, expresando su lamento por no tener a sus hijos en el importante estreno de su película "La Foquita": el 10 de la calle. Además, afirmó la importante suma de dinero que destina para sus menores hijos.

“Yo quería que estén mis hijos, por cuestiones X no estuvieron. Yo sé que ya no es decisión solamente de mis hijos. Es complicada la situación (…) Traté (de que vayan mis hijos) , pero ya es un tema que no quiero tocar mucho”, señaló el actual jugador de Lokomotiv de Moscú.

Asimismo, Enrique Pardo -abogado del exjugador de Alianza Lima- se refirió a las declaraciones que tuvo Melissa Klug sobre el monto que recibe de Jefferson Farfán para sus hijos.

“La señora Klug recibe 24 mil soles mensuales, que los niños no tengan ropa ya es un despropósito y habla muy mal de ella”, aseguró Pardo.

Tras esto, respondió sobre la razón del por qué solicitó la reducción del monto que deposita mensualmente hacia sus hijos.

“El señor Farfán cree que ya es un momento oportuno para que la señora Klug cubra las necesidades de sus hijos (…) Ella tiene una vida bastante cómoda y para tener esa vida cómoda debe generar muchos ingresos (…) Hay una parte que le corresponde (asumir) a la señora Klug”, sentenció.