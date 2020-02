Melissa Klug sobre sueldo de Farfán: "No da ni el 1 por ciento para sus hijos"

Melissa Klug es blanco de duras críticas en redes sociales luego de asegurar que sus hijos no asistieron a la alfombra roja de la película de Jefferson Farfán porque no tenían ropa para la ocasión. La popular 'Blanca de Chucuito', fiel a su estilo, no se guardó nada y brindó nuevos detalles sobre el polémico caso que lleva con el futbolista de la selección peruana.

Durante una entrevista con el diario Trome, Melissa Klug fue consultada por el monto de dinero que recibe por parte de Jefferson Farfán. "Ese acuerdo (firmado en el 2016) fue ofrecido por ellos, lo redactaron con todas sus cláusulas, incluso el de confidencialidad, y estipularon por iniciativa propia hacerse cargo del colegio y otras cosas", señaló.

Asimismo, confesó que ella y sus abogados pidieron al juez tener conocimiento del sueldo de la Foquita, quien, según declaraciones de Melissa Klug, no entregaría a sus hijos ni el uno por ciento de su salario.

"Sí le pedimos al juez saber cuánto gana al año, él no da ni el 1 por ciento para sus hijos. Ellos hacen el acuerdo y luego me demandan para reducir la pensión, estipulan la penalidad y se hunden solos (al revelar parte del acuerdo)", agregó la expareja del delantero.

Recordemos que este escándalo explotó luego que la defensa de Jefferson Farfán asegurara que se le entrega la suma de 8 mil dólares a Melissa Klug como parte de la pensión a sus hijos.

Además, según el abogado de la Foquita, también se le entrega más dinero a Melissa Klug para la alimentación, recreación, salud y educación de sus hijos.