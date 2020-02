Magaly recomendó a Melissa Klug que pida 1 millón de dólares a Farfán

Magaly Medina reveló ayer en su programa la conversación que tuvo con Melissa Klug, hace 5 años, cuando la exesposa de Farfán le mostró los documentos que le hicieron llegar los abogados del jugador tras 11 años de convivencia y dos hijos.

En los papeles, una de las cláusulas decía que Jefferson Farfán le daría 50 mil dólares a Melissa Klug para un emprendimiento, pero la periodista se asombró, pues según ella, el monto era muy poco.

"Un hombre que gana mucho dinero, que no es un carpintero, no es el cobrador de combi, no vamos a comparar lo que gana un peruano promedio de a pie, vamos a hacer equilibrados, son otras realidades”, resaltó Medina.

Tras ello, Magaly recordó que le aconsejó a Melissa que pida 1 millón de dólares, pues pero ella se negó.

La conductora aseguró que la ‘Blanca de Chucuito’ no quería recibir ningún tipo de indemnización, solo deseaba el bienestar de sus hijos.

“Ella no hizo caso a los consejos, ella me dijo ‘yo, lo único que quiero es que le den sus cosas a mis hijos, que a mí no me den nada’ y ellos (lo abogados de Jefferson Farfán) le dieron eso”, reveló Medina en vivo.