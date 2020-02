Carlos Galdós desata su ira contra alcalde de Moche tras criticar a Melissa Klug [VIDEO]

Como se recuerda, días atrás se supo de una publicación hecha por la Municipalidad de Moche en su pagina oficial de Facebook en donde arremetía contra Melissa Klug. Esto rápidamente se hizo viral y se llegó a ser muy comentado por los medios de comunicación.

Tras ello, hoy en horas de la mañana el conductor Carlos Galdós tuvo una llamada telefónica con el ahora exalcalde de Moche César Arturo Fernández Bazán en su programa de Radio Capital.

Las comunicación entre ambos personajes no terminó muy bien por las fuertes declaraciones que tuvieron en la transmisión en vivo.

"Estoy seguro que muchos critican, esto no es farándula señor Galdós. El asunto es que si yo mañana inauguro un centro de emergencia de mujer de 5 millones... todo el mundo me aplaude. Hay que evitar eso, no es justo que por más que un señor gane millones se le tenga que dar un porcentaje determinado unos adolescentes que no necesitan esa cantidad para vivir de una manera adecuada o normal."

Asimismo, el conductor contestó lo siguiente: "¿Quién dice qué es lo adecuado? ¿Usted? ¿La madre de sus hijos? ¿Hay un manual? porque eso es muy subjetivo como se ha dado cuenta", acotó.

Inmediatamente, César Arturo Fernández Bazán solo atinó a decir: "Eso lo digo yo". La respuesta del exalcalde indignó a Galdós y cortó la llamada asegurando que las palabras de dicha persona eran equivocadas.

Finalmente, le aconsejó que mejor se preocupara por su ciudad que por temas ajenos que no aportan para una de las localidades de Trujillo.

Por otro lado, recordemos que hace unas horas vacaron al alcalde de Moche. Cuatro de los siete regidores votaron a favor de que este, sea destituido de la Municipalidad de Moche.