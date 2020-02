Óscar Del Portal apoya a árbitro que no cobró penal frente a Huancayo por Copa Sudamericana [FOTO]

Sport Huancayo obtuvo un resultado óptimo fuera de casa tras enfrentar a Argentinos Juniors por la primera fase de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Wilmar Valencia pudieron rescatar un empato valioso y así poder definir la llave en casa.

Sin embargo, los visitantes pudieron llevarse la victoria en los minutos finales del partido, puesto que Víctor Peña estuvo a nada de convertir el segundo gol. No obstante, Carlos Quintana -jugador de conjunto argentino-, se barrió con demasiada peligrosidad dentro del área, cayendo el peruano.

El juez del partido Ángel Arteaga, no cobró dicho penal e inmediatamente salieron a protestar ese hecho que pudo haber marcado el encuentro para nuestros compatriotas.

No obstante, el periodista deportivo Óscar Del Portal opinó sobre el dudoso penal que no cobró en primera instancia el colegiado.

"He revisado varias veces la jugada polémica del Argentinos Jrs vs Huancayo y no creo que haya habido falta en el área sobre Peña. Debo decir que antes de ver la toma desde el arco, me parecía PENALOTE", señaló.

Tras esto, varios usuarios rechazan su opinión, puesto que, aseguran que si fue penal y que si era un equipo brasileño o argentino lo cobraban