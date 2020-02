EVDLV: Diego Chávarri revela que Jefferson Farfán lo encaró en discoteca [VIDEO]

Diego Chávarri. reveló ante el programa de "El valor de la verdad" que fue increpado por Jefferson Farfán, exfutbolista de Alianza Lima. En el adelanto que presentó en canal de televisión muestra algunos detalles de lo que se acontecerá este fin de semana.

En el video se puede observar como el presentador le hace una pregunta que dejó atónitos a los presentes. “¿Estuviste encerrado en un baño con ‘La Foquita’ Farfán?”, señaló.

A lo que el ex chico reallity contestó que fue increpado por Jefferson Farfán dentro de un baño en discoteca. Además, aseguró que temía por su vida, por la forma en como llegó a tener ese careo con el jugador.

"Que se metan tres y uno va de frente y dice que quiere hablar contigo. Yo dije: ‘¡uy no! Ay m$5& algo me va a pasar’. Me dice ‘quiero hablar contigo’ y yo miro, levanto la cara y vi que era Jefferson”, explicó el ex chico reallity.

"Buscaba explicaciones del por qué lo había hecho, que implican a Melissa, a su familia. No le parecían algunas cosas en mi relación, o porque Melissa hacía algunas cosas por incomodar", explicó la expareja de Melissa Klug.

Cabe recordar que esta pareja mediática mantuvieron una relación amorosa en el año 2016. Solamente duraron pocos meses e hicieron pública su separación.

