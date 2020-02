Yahaira Plasencia revela que prefiere cantar con Mac Anthony en vez de casarse con Farfán

Yahaira Plasencia sorprendió a toda la prensa al llegar acompañada de la familia de Jefferson Farfán en el avant premiere de 'El 10 de la calle', película inspirada en la vida del experimentado futbolista.

"Doña Charo es una señora increíble y creo que en la película está todo lo que ha hecho la señora para que Jefferson llegue hasta donde está, y eso es muy importante. Creo que muchos niños, muchas madres se van a identificar con cuánto lucha por sus hijos, sin ayuda de absolutamente nadie", indicó Yahaira Plasencia ante los medios.

Por su parte, Jefferson Farfán no se quedó atrás y se mostró feliz de que Yahaira Plasencia, sin embargo, no confirmó su reconciliación con la salsera. "Tenemos una amistad súper linda y bueno sigamos en eso", señaló Farfán.

Ahora, Yahaira Plasencia generó revuelo en la Internet tras someterse a una ronda de preguntas en el programa 'América Hoy'. Los conductores del programa le realizaron la siguiente trivia: "Yahaira, si se te aparece el genio de la lámpara mágica y te concede un deseo, ¿qué escogerías: ganarte la lotería, cantar a dúo con Marc Anthony o casarte con Jefferson Farfán?"

VIDEO | Yahaira Plasencia no quiere casarse con Jefferson Farfán

"El primero suena interesante, pero el dinero lo puedo hacer trabajando, no hay ningún problema. La segunda opción es uno de mis sueños que posiblemente o puedo hacer, más adelante, soñando. El tercero, yo no sé qué pueda pasar, de aquí a mucho tiempo, no sé. Me quedo con la opción B", expresó Plasencia.

Asimismo, Yahaira Plasencia aprovechó para responder la interrogante con respecto si su corazón tenía dueño. "Mi corazón late a mil siempre, pero todavía no tiene dueño, estoy tranquila, estoy feliz, estoy bastante enfocada a vivir mis cosas", agregó la cantante.

¿Quién es Yahaira Plasencia?

Yahaira Plasencia nació el 23 de abril de 1994 e inició su carrera artística como bailarina. Posteriormente saltó a la fama gracias a la agrupación de salsa Son Tentación, donde cantaba y realizaba las coreografías.

¿Cuándo se lesionó Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán sufrió un desprendimiento de cartílago en la rodilla izquierda tras partido ante Brasil por la primera fase de la Copa América en junio del 2019. Al principio se pensaba que su recuperación sería de un año, pero en una entrevista reveló que estaba mejorando considerablemente y su regreso sería el próximo mes.

¿Quién es Marc Anthony?

Marco Antonio Muñiz, más conocido en el mundo de la música como Marc Anthony, nació en Puerto Rico el 16 de setiembre de 1968. Cantante, composito y actor tiene como grandes fortalezas que lo llevado al estrellato a la expareja de Jennifer López.

¿Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia son pareja?

Tanto el futbolista de la Selección Peruana como la ex integrante de Son Tentación, han comentado que, por el momento no tienen una relación amorosa, sin embargo y como se recuerda, ellos tuvieron un largo romance hace algunos años.

Hoy son muy cercanos y hasta el momento no han desmentido los rumores sobre si retomaron o no su relación, sin embargo, se les ha visto juntos en varias oportunidades, e incluso viajaron juntos a Estados Unidos con la hija mayor del futbolista.