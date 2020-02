Zidane sufre choque automovilístico y al final le piden un selfie [FOTO]

Zinedine Zidane es uno de los entrenadores que más a triunfado tanto como jugador y entrenador del Real Madrid. Con 10 titulos estando en el banquillo del cuadro 'merengue', se ha ganado el cariño de los fanáticos que tiene alrededor del mundo.

Sin embargo, el técnico francés sufrió un choque automovilístico el pasado sábado cuando se dirigía a los entrenamientos del Real Madrid.

Ignacio Fernández, fue el agraviado en esta aparatosa escena ocurrida en las calles de Valdebebas. El conductor por ceder el paso, otro auto logró chocarlo en la parte trasera.

Inmediatamente fue a revisar lo que había sucedido y jamás se imaginó que la persona que le había dañado el carro era nada más y nada menos que Zidane.

Según las declaraciones del afectado para el medio de comunicación La Voz de Galicia, sotuvo que "hubiera preferido conocerlo en otras circunstancias".

El estratega optó por solucionar el problema que había originado en las calles españolas, proponiendo que arreglaran con sus aseguradoras por teléfono.

"Le dije que podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me di un golpe con Zidane. Y él muy amablemente dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto. También le dije entre bromas que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo", sentenció. Finalmente, el asunto quedó resuelto y pudo seguir su rumbo tranquilo.