Ethel Pozo afirma que Melissa Klug está medicándose tras problemas con Farfán [VIDEO]

Hoy en horas de la mañana, Ethel Pozo anunció en su programa que Melissa Klug estaría en vivo para brindar una entrevista sobre los diversos problemas que está pasando con su expareja Jefferson Farfán, sin embargo, no asistió.

Tras ello, la conductora reveló que la 'Blanca de Chucuito' tenía que cumplir una audiencia pactada con Doña Charo, madre de Jefferson Farfán.

Según su información, la empresaria habría tenido problemas con dicha demanda, llegando a no estar en condiciones optimas para poder salir ante las cámaras del canal 4.

“Nuestra productora habló contigo muchas veces, ella tiene el mejor de los conceptos de ti, entendemos que no pudiste venir, espero que puedas venir pronto”, acotó.

Posteriormente, la presentadora de televisión hizo las siguientes declaraciones y del actual momento que está viviendo la empresaria con estos temas judiciales que vienen por parte de Jefferson Farfán.

“No creo ser infidente al contar que Melissa ha estado bien afectada, ha estado medicándose, si a mí me sudan las manos tocar este tema, me siento helada, cómo será la persona que lo está viviendo”, señaló.

Asimismo, inmeditamente puso paños fríos para que la situación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug puedan solucionar las diferencias que tienen entre ellos.

No vamos a tomar partido por nadie, todos están viviendo un momento tenso, la paz no tiene precio, finalmente, no todo es el dinero, sino la parte emotiva, ¿quién cuida lo que está aquí? Dios quiera que todo mejore”, sentenció.