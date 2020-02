Elejalder Godos a cremas: "Hay que ser estúpido para celebrar una derrota"

El pasado miércoles 12 de febrero Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores 2020 tras perder contra Cerro Porteño. El conjunto merengue empató 1-1 en la ida y en la vuelta perdió por la mínima diferencia.

Pese al resultado, diversos hinchas de Universitario felicitaron vía Twitter a los jugadores por la entrega dada contra Cerro Porteño; sin embargo, el periodista Elejalder Godos no se mostró de acuerdo con estos mensajes positivos.

"Hay que ser estúpido para celebrar una derrota. La U fue eliminada de la Copa Libertadores porque no supo ganar de local", fueron las primeras palabras del presentador.

Posteriormente, comentó que Universitario no hizo un "papelón", pero que el objetivo no se cumplió. "Sí, es verdad. Los cremas no hicieron un papelón, igualmente no alcanzaron el objetivo. Primer equipo eliminado", agregó.

Por último, Elejalder Godos sostuvo que Universitario llegó con pocas chances de clasificar debido al empate que sufrió en condición de local.

"Cerro Porteño había empatado en Lima 1 a 1. Ahí estableció la ventaja. El cuadro paraguayo fue mejor", concluyó.