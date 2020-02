John Galliquio con mandato de detención dictaminado por Juzgado de Pisco [FOTO]

El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Pisco dictaminó mandato de detención para el exjugador de fútbol Jhon Galliquio, ex defensa de Universitario de Deportes, por delito de lesiones contra su exesposa Karlha Marily G+omez Cavero.

En el documento, publicado en la cuenta de Twitter del periodista Giancarlo Fiestas, se observa que fue emitido ayer y establece el inmediato internamiento a un establecimiento penitenciario para Galliquio.

🚨 ¡Atención! 🚨 Primer juzgado 0penal unipersonal de flagrancia de Pisco, decreta la detención con el exjugador John Christian Galliquio por delito de lesiones contra su exesposa. pic.twitter.com/zuwtwdq1IR — Giancarlo Fiestas (@gianfc) February 14, 2020

El año pasado en setiembre, Karla Gómez, denunció ante las cámaras de 'Nunca Más' las agresiones del exdefensa de la Selección Peruana.

"Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle y no hacen nada por detenerlo, están esperando que me mate", señaló.

En las imágenes emitidas por el programa televisivo se observa a Karla Gómez grabando a Galliquio cuando está sentado en una cama sosteniendo un cuchillo en la mano. "¡Deja el cuchillo, John!, ¡Deja el cuchillo!, se le escucha decir a la víctima

Cabe recordar que el feminicidio es un problema grave de nuestro país que cada vez crece más.