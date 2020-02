Se reveló motivo de "enemistad" entre Melissa Klug y mamá de Farfán: se trata de una infidelidad

Jefferson Farfán y Melissa Klug se encuentran envueltos en una serie de procesos judiciales debido a que hasta el momento no han podido ponerse de acuerdo en diferentes situaciones que, lamentablemente involucran a sus pequeños hijos.

Por otro lado, uno de los personajes que también toman protagonismo en este tema, es la mamá de Jefferson Farfán con quien se sabe, no tiene buena relación con Melissa Klug e incluso ambas también tienen problemas legales.

Es por ello que, aunque en muchas oportunidades se ha intentado descubrir el origen de la "enemistad" entre ambas, pero no se ha logrado. Hoy, sin embargo, recordaremos un episodio en la vida de ambas que podría dar luces de lo que sucedió para romper el lazo que debería unirlas por los personajes que tienen en común.

En el 2010, cuando Jefferson y Melissa aún eran pareja, Doña Charo Guadalupe, mamá del futbolista envió una carta al programa que entonces conducía Jaime Bayly exponiendo su posición respecto a la novia de su hijo y además, respondiendo la incógnita del porqué no veía a su nieto.

"Si no tengo una relación de abuela con mi nieto J. A. es porque su madre, la señora Melissa Klug, lo impide, no me deja entrar al inmueble que mi hijo le alquiló para ella en Surco, tampoco quiere llevarlo a mi casa para verlo. Solo cuando mi hijo Jefferson está en Lima, por vacaciones, puedo verlo esporádicamente", comentó la señora.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es una revelación que hizo acerca de la mala relación que lleva con Melissa Klug: "Hace cuatro años, antes de que esté embarazada de mi nieto J. A. y cuando ya era pareja de Jefferson, la sorprendí besándose con un tercero en la puerta del edificio del departamento que mi hijo había comprado, esto no solo lo vi yo, sino la persona que estaba conmigo", señaló en aquella carta.

En ese entonces, el diario Trome se comunicó con la modelo y ella respondió desmintiendo lo anterior: “Lo que habló esa señora es falso, mi abogado se está encargando de hacerle una demanda por difamación, porque ella no puede hablar algo sin pruebas y decir mi amiga dijo, mi amiga vio… De la misma manera que envió esa carta, mi abogado enviará otra, pero de que le haré una demanda por difamación, se la haré”.

Además agregó: "No voy a mencionar cuáles son los motivos, porque no quiero que se coja de lo que pueda decir… qué pena que siendo yo la madre de su único nieto hombre, porque tiene una nieta, que se refiera así de mí, porque al final soy mujer, madre como ella que viene de una madre, qué pena siento, la familia Farfán me ha decepcionado".