Diego Chávarri revela vínculo especial con sobrina de Jefferson Farfán [VIDEO]

En la última edición de 'El Valor de la Verdad', el personaje principal fue Diego Chávarri, exjugador de Sporting Cristal que se retiró del fútbol profesional para emprender carrera en otro de sus grandes sueños.

El deportista que también fue pareja de la ex de Jefferson Farfán, Melissa Klug, comentó en la edición más reciente del programa algunos episodios desconocidos de su vida que a muchos, seguramente, interesará.

De esta manera, una de las confesiones que 'más chispa' sacó, fue la interrogante resuelta sobre un supuesto affaire de Chávarri con la sobrina de Jefferson Farfán, Ximena Peralta.

“¿Ha sido Ximena Peralta tu amiga con derechos?”, fue la interrogante que se le planteó al ex futbolista a lo que el contesto que "sí".

“La conocí cuando estábamos en ‘Combate’, en ATV, pero ahí no pasaba nada porque creo que salía con uno de los chicos de ahí. Pero después, comenzamos a conversar. Es super buena onda, te juro que no te aburres con Ximena, es chévere. Comenzamos a conversar, me la cruzaba tanto y tanto que coincidíamos comenzamos a salir", comentó para seguir con el tema.

Además agregó: “Nos hemos juntado un montón de veces, nos veíamos seguido. A veces ella hacía sus cosas y yo me iba a casa”.

VIDEO | Diego Chávarri revela vínculo especial con sobrina de Jefferson Farfán