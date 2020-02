Melissa Klug y la vez que descuidó a su hijo por una fiesta, según Doña Charo: "Que le lleve comida si puede"

La guerra entre Jefferson Farfán y Melissa Klug no tiene cuando acabar. Ahora, la mamá del futbolista, Rosario Guadalupe ('Doña Charo') declaró ante las cámaras de Día D, en ATV, dejan “mal parada” a la ‘Blanca de Chucuito’

Según detalló a Día D, el material audiovisual demuestra “la mala madre que es Klug”.

Doña Charo señaló: “(Melissa Klug) Le dijo: ‘Fiorella, si va a ir esa mujer (Yahaira Plasencia), yo no voy a enviar a mis hijos y te voy avisando. Al final, lo que ella quería era que mi hijo no invite a Yahaira. ¿Ahora tenemos que pedirle permiso a quién invitamos?”, contó una indignada ‘Doña Charo’.

En otro momento, la madre de Farfán reveló uno de los primeros audios. Antes de hacerlo, contó que será la única vez, ya que después lo llevará al área judicial.

“Estoy acá con mis amigas. Que le lleve comida si puede”, se le escucha decir a Melissa. Ante esto, la progenitora explicó que la ex de Diego Chávarri prefirió irse a bailar con sus amigas en vez de atender a sus pequeños.

“No me j**** porque voy y te hago chongo. Ya me llamó Freddy y dice que ya llegó tu mamá y les dejó comida. No me j*** porque te hago chongo, te lo juro”, dijo la ‘Blanca de Chucuito” a Jefferson Farfán, quien le pidió que pare con la celebración para que atienda a sus hijos.

Además, doña Charo defendió a Yahaira de los ataques de Klug. Ella señaló que Plasencia le cae bien y que Melissa está obsesionada con ella.