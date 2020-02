Doña Charo narró triste episodio durante visita a sus nietos por Día de la Madre [VIDEO]

Doña Charo no se guardó nada y lanzó toda su artillería contra Melissa Klug. La madre de Jefferson Farfán narró diversos episodios que vivió junto a la 'Blanca de Chucuito' y también presentó pruebas para quitarle la tenencia de sus nietos.

Uno de los momentos que contó durante su entrevista con Día D de ATV fue la que vivió horas antes del Día de la Madre, fecha en la que no pudo ver a sus nietos porque, según sus declaraciones, Melissa Klug no lo permitió.

"Llegamos y la mando a mi hermana a que toque el timbre y que pida que saquen a los bebes porque queríamos verlos. Salió el señor Fredy y mi hermana le pidió ver a los bebes. Mi hermana se quedó parada afuera, el señor Fredy entró y después salió y dijo: 'dice la señora Klug que está delicada de salud y que está con sus hijos así que no los pueden ver'", señaló la madre de Jefferson Farfán.

Posteriormente, su hermana le refutó y le comentó al seguridad que Doña Charo estaba en su derecho de ver a sus nietos. "Mi hermana le dijo: 'un momentito, mi hermana es su abuela, su mamá es su bisabuela y yo soy tía de los bebes. Tenemos todo el derecho de verlos. La que está enferma es ella y no los bebes, sáquelos un rato para verlos. Mañana es día de la madre y no los vamos a ver porque sabemos que no los va a mandar la señora Klug'", contó Doña Charo.

Luego, la señora aseguró que no pudo ver a sus nietos por órdenes de Melissa Klug. "Agarró, entró y volvió a salir y dijo: 'no, la señora Klug dice que no. Lo siente mucho, pero no van a ver a los bebes. En otro momento será'. Luego le cerró la puerta a mi hermana y no nos dejó ver a los bebes", culminó.

Previa a estas declaraciones, Doña Charo manifestó que vive este tipo de episodios a raíz de la separación de Melissa Klug y Jefferson Farfán. "Desde que se acabó la relación con mi hijo, yo siempre iba y los veía a mis nietos. Mientras estaba mi hijo, yo sí podía ingresar. Cuando mi hijo ya no está, se rompe la relación. Ella confunde las cosas", acotó.