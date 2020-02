Melissa Klug y su cruda respuesta a Farfán: "No me jo*** mier**, porque voy y te hago chongo" [VIDEO]

Durante el programa emitido por Día D, presentaron las declaraciones de Doña Charo, en donde defendió a su hijo Jefferson Farfán de las acusaciones que ha venido teniendo por parte de Melissa Klug. La señora inmediatamente acaparó la atención de todos al mostrar unos audios que comprometerían a la empresaria y su veracidad.

En la imágenes se puede observar a una indignada madre quien no dudó en revelar lo que la empresaria le respondió a Jefferson Farfán.

“Ahora sí te voy a enseñar la verdad de las cosas, y como la señora me ha descalificado de mala abuela. Aquí tengo la prueba, a ver quién es mala abuela y quién es mala madre…”, expresó Rosario Guadalupe.

La segunda parte de la entrevista que ofreció el canal ATV, los comentarios que daba la madre de Jefferson Farfán sometía a la intriga de los televidentes, en donde finalmente, mostró uno de los tres audios que demostraría el descuido que tuvo la empresaria con sus hijos.

“Que le lleve comida pues … estoy aquí con mis amigas. Que le lleve comida pues si puede. Estoy aquí con 50 mil amigos creo en la casa”, señaló la indignada señora.

Posteriormente a las primeras palabras de la empresaria que fueron dirigidas a Jefferson Farfán, concluyó con lo siguiente: “No me jo*** ah, no me jo***, no me jo*** porque voy y te hago chongo ya, no me jo*** … Ya me llamó Fredy para decir que ya llegó tu mamá y les dejó comida ... No me jodas m...”, se nota a una iracunda mujer que rechazó en todo momento atender a sus menores hijos.

Respuesta de Jefferson Farfán sobre este caso

Por el momento, el futbolista que milita en el extranjero, aún no se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Recordemos que solo se manifestó en la entrevista brindada para el canal 4, donde reveló la cifra millonaria que deposita a sus menores hijos.

¿Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia son pareja?

Tanto el futbolista de la Selección Peruana como la ex integrante de Son Tentación, han comentado que, por el momento no tienen una relación amorosa, sin embargo y como se recuerda, ellos tuvieron un largo romance hace algunos años.

Hoy son muy cercanos y hasta el momento no han desmentido los rumores sobre si retomaron o no su relación, sin embargo, se les ha visto juntos en varias oportunidades, e incluso viajaron juntos a Estados Unidos con la hija mayor del futbolista.