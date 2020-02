Madre de Carlos Acues habría pagado a reportero de Magaly Medina para que lo cuide de ampays

Carlos Ascues y Jean Deza protagonizaron el último lunes un nuevo 'ampay'. Las cámaras de Magaly Medina captaron a los futbolistas de Alianza Lima en una discoteca limeña junto a la modelo Shirley Arica, después del partido contra Atlético Grau por la jornada 3 de la Liga 1.

Ante ello, Pablo Bengoechea, estratega de Alianza Lima, ofreció una conferencia de prensa y no pudo evitar responder cuando le preguntaron con respecto al polémica tema Deza - Ascues. "No miro, ni voy a mirar esos programas. Siempre vamos a manifestarnos públicamente. Hay futbolistas que tienen muchas ganas que Alianza tenga una buena temporada. Estamos acostumbrándonos a trabajar juntos. No es agradable, no es lindo convivir con noticias que perturban el ambiente", enfatizó Bengoechea.

Ahora, Magaly Medina anunció que retiró a un integrante de su equipo televisivo tras confirmar que trató comunicarse con los allegados de Carlos Ascues para avisarles en caso de futuros 'ampays' a cambio de dinero. "Hoy hemos tenido que despedir a alguien de nuestro equipo por algo que nosotros no vamos a tolerar, no vamos a tranzar jamás. Jamás tranzaré con la corrupción", indicó Medina.

De acuerdo a Magaly Medina, fue la madre de Carlos Ascues quien se comunicó con la producción del programa para corroborar que realmente están pidiendo un pago para evitar la difusión de los videos. "Yo le he pedido a la señora Ávila, madre del jugador Carlos Ascues, que vaya a denunciar a una comisaría porque esto se llama extorsión, chantaje y linda con lo delincuencial", señaló Medina.

VIDEO | Magaly TV Ampay Carlos Ascues

En esta línea, Magaly Medina lanzó unos audios donde la mamá del experimentado volante deja entrever que habría pagado más de 7 mil soles a un investigador de la popular 'Urraca' con la finalidad de avisarle si su hijo era seguido por los 'lentes' de Magaly TV: la firme.

"Tampoco quiero 'topos' que estén malogrando el trabajo y las amanecidas de cada uno de los investigadores y reporteros de este programa, porque realmente nos sacamos la 'mugre' trabajando", enfatizó Magaly Medina luego de dar a conocer las mencionadas grabaciones.