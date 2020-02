Hija de Melissa Klug revela si estará o no en El Valor de la Verdad

Melissa Klug y Jefferson Farfán han estado en el ojo de la tormenta luego de una serie de problemas legales debido a los desacuerdos que tienen por la manutención de sus dos pequeños hijos. Ahora, luego de un comunicado emitido por ambos, parece que sus vidas volvieron a encontrar la paz que necesitaban.

Vía Instagram, tanto Jefferson Farfán como Melissa Klug, comentaron que ninguno de los dos volverán a referirse en medios públicos sobre el tema de sus desacuerdos.

Sin embargo, en las últimas horas, el tema de una posible participación de una de las hijas de Melissa Klug en el programa 'El Valor de la Verdad', ha tomado fuerza.

Lo anterior sucede a raíz de un comentario de la conductora Laura Borlini, quien confirmó que Samahara Lobatón (18) podría estar en el sillón rojo.

“Si este es un acuerdo de familia de Melissa y Jefferson Farfán, cómo es así que Samahara, y escuchen bien, va a sentarse este sábado, según lo que me confirma Renzo (productor), porque he pedido autorización para poder decirlo, me han dicho que sí, posiblemente Samahara se siente en el sillón rojo”, comentó Borlini.

Además agregó: “No creo que se hable solamente de la vida de Samahara, se va a hablar de la vida de su mamá, de su mamá cuando estaba con Jefferson Farfán. Eso es una decisión de Samahara, que es mayor de edad y se respeta".

Samahara Lobatón aclara si estará o no en El Valor de la Verdad

A través de una historia en Instagram, Samahara Lobatón comentó que no estará presente en El Valor de la Verdad, sin embargo, ese video ya no se encuentra disponible en su cuenta de la mencionada red social.