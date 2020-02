Daddy Yankee "bendice" a Yahaira Plasencia con curiosa frase [VIDEO]

Los Premios Lo Nuestro 2020 se realizaron el pasado 20 de febrero en Miami, Estados Unidos. Conocidas figuras internacionales fueron invitadas a este importante evento. Asimismo, artistas peruanos como Leslie Shaw, Maria Pía Copello y Yahaira Plasencia también se lucieron en la premiación.

Esta última llegó a Estados Unidos acompañada por su productor Sergio George y horas antes que se realice Premios Lo Nuestro 2020 tuvo un encuentro con el reconocido reggaetonero Daddy Yankee.

Así lo dio a conocer la propia Yahaira Plasencia a través de redes sociales. Posteriormente, en el programa "En Boca de Todos" comentó que tuvo una corta conversación con Daddy Yankee.

"Daddy es lindo, es bajito, ahorita está un poquito más rellenito, pero es sencillo, humilde, buena onda, me aconsejó mucho, quiere mucho a Sergio (George). Y bueno me dijo tú eres la dura de Perú y yo dije pero no tanto", señaló Yahaira Plasencia.

En la fotografía que subió Yahaira Plasencia, se le ve sumamente feliz al lado de Daddy Yankee y Sergio George, quien es amigo íntimo del reggaetonero.

Recordemos que Yahaira Plasencia ha tenido un gran crecimiento en su carrera artística a raíz que fue elegida por Sergio George como su nueva pupila.