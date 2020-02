Yuriel Celi se defiende por bailar perreo: "Me ganó el momento"

Luego de que el delantero Yuriel Celi fuera ampayado por las cámaras de Magaly TV realizando un baile junto a una mujer en la vía pública, el jugador hizo sus primeras declaraciones para una radio local, en donde no cayó nada e hizo las siguientes declaraciones.

Cabe recalcar que además la conductora de espectáculos mencionó a otro jugador de fútbol que supuestamente estaba con Celi. Horas más tarde, salió a desmentir esta noticia a lo que la popular 'Urraca' se tuvo que retractar.

"Las imágenes son injustas porque no muestran quien soy. Me ganó el momento por querer mostrarles a mis amigos alguien que no soy, pero la verdad es que no tomo, salgo muy temprano todos días los a entrenar y descanso temprano", fueron las primeras palabras para Radio Ovación.

Asimismo, juvenil tuvo una buena participación la pasada fecha 4, donde anotó un gol para la victoria de Cantolao por el Torneo Apertura 2020.

"No voy a negar que a veces después de los partidos estoy con mis amigos, pero siempre por mi barrio. En mi casa son muy estrictos y me cuidan mucho. El jueves incluso celebré mis 18 organizando con una fiesta. Estuve tranquilo con mis amigos. El viernes entrené temprano y concentré viajé en la noche para jugar el fin de semana. Hay tiempo para todo cuando uno aprende administrar su tiempo", acotó.