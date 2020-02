Maria Sharapova se retira del tenis: repasa los sonados romances de la joven tenista rusa [FOTOS]

Maria Sharapova se retiró del tenis a los 32 años con una sensible carta publicada en la revista Vanity Fair. Tras ello, la deportista rusa consiguió grandes títulos en su trayectoria como ser ganadora de cinco Grand Slams, mundial, Copa Federación y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Lamentablemente tuvo que decir adiós a este deporte por las lesiones que la aquejaban.

A 'Masha' como le dicen sus queridos amigos, compartió esta mañana una carta dirigida a sus más grandes fanáticos, en donde explica los motivos reales de sus alejamiento del tenis.

Carta de María Sharapova

"¿Cómo dejar atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo alejarte de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que ambas, ese que te hizo llorar de manera indescriptible?¿Cómo decir adiós a un deporte donde encontraste una familia, unos fans que estuvieron a tu lado durante 28 años? Soy nueva en esto así que, por favor, perdonadme. Tenis, me estoy despidiendo de ti.

Jamás en mi vida llegué a pensar que sería capaz de ganar en los escenarios más grandes de este deporte, y en todas las superficies. Ni en mis sueños más salvajes lo pude llegar a imaginar.

Mi ventaja nunca fue sentirme superior a otras jugadoras, todo lo contrario. Se trataba de sentirme continuamente cayendo por un acantilado, una sensación que me hacía volver a la cancha constantemente para descubrir cómo seguir escalando. Fueron las pistas más importantes las que revelaron mi esencia. Una de mis claves, sobre todo, fue nunca mirar atrás y nunca mirar hacia delante. El tenis no hay forma de dominarlo, simplemente hay que seguir atentamente cada bola que te llega en la pista al mismo tiempo que tratas de calmar todos esos pensamientos incesantes en tu mente.

Asimismo, te recordamos sus cuatro romances que tuvo la gran tenista que dejó atónitos por su retiro del tenis mundial.

Maria Sharapova y Adam Levine

En el 2004 Maria Sharapova tuvo un romance con el cantante Adam Levine, integrante del grupo Maroon 5. Su romance solo duró algunos meses, ya que en el año 2005 decidieron poner fin a su relación. Para mala suerte de la deportista, el cantante tuvo fuertes declaraciones contra ella sobre sus momentos íntimos como pareja.

Maria Sharapova y Charlie Ebersol

Años después de su decepción amorosa, la deportista tuvo un amorío con Charlie Ebersol en el año 2008. Los paparazzis captaron a ambos personajes frecuentemente. Sin embargo, la extenista tuvo que finalizar su relación en 2009 con el hijo del presidente de la NBC para retomar su carrera deportiva.

Maria Sharapova y Sasha Vujacic

Pasaron unos cuantos meses para que sea involucrada sentimentalmente con el basquetbolista Sasha Vujacic. El esloveno tuvo una increíble relación con la deportista, en donde decidieron comprometerse en el año 2010. El distanciamento del jugador por haber fichado para Efes Pilsen (Turquía) hizo que la relación se enfriara y termine en el 2012.

Maria Sharapova y Grigor Dimitrov

Un año después de concluir su relación con el basquetbolista, se comprometió con Grigor Dimitrov quien también es tenista. La deportista estuvo con el búlgaro por más de dos años, pero terminaron en el 2016. Los medios de comunicación asimilaban que su ruptura amorosa fue a causa de infidelidades por parte del basquetbolista.

¿Quién es María Sharapova?

María Yúrievna Sharápova es una ex jugadora de tenis profesional y modelo rusa. Ha ganado cinco torneos individuales del Grand Slam y ha ocupado el número 1 de la clasificación de la WTA durante 21 semanas.​

¿Cuántos títulos tiene María Sharapova?

Ganó cinco Grand Slams, mundial, Copa Federación y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres.