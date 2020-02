Magaly Medina sobre los futbolistas de Alianza Lima: "Son los más indisciplinados que existen"

Jean Deza, extremo ofensivo de Alianza Lima, protagonizó un nuevo 'ampay'. En las imágenes publicadas por el programa de Magaly Medina, se observa al futbolista blanquiazul junto a la modelo Shirley Arica en una fiesta nocturna privada.

"Vamos a ver el ampay del que todos están hablando, aún sin que yo hubiera emitido una sola imagen. Esto fue en la fiesta de Olinda Castañeda", enfatizó Medina en la emisión del último miércoles de 'Magaly Tv: la firme'.

De acuerdo al informe emitido por la popular 'Urraca', el video fue grabado el pasado martes en la casa de Olinda Castañeda. Además, se indica que Jean Deza, quien tenía entrenamiento horas después con Alianza Lima, y Shirley Arica decidieron retirarse de la reunión al promediar las 2:00 a.m. "con rumbo desconocido".

Ante ello, Magaly Medina aseguró que si bien ella no es hincha de ningún equipo peruano, últimamente para 'ampayando' a integrantes de Alianza Lima. "No piensen que yo soy de Universitario, de Cristal, no, no me gusta el fútbol, no lo sigo. Da la casualidad que siempre ampayamos, últimamente, a jugadores de Alianza Lima, deben ser seguramente los más indisciplinados que existen, porque por eso se les ampaya", expresó Medina.

Asimismo, Magaly Medina aprovechó el momento para mandarle un curioso mensaje a Pablo Bengoechea, estratega de Alianza Lima. "Bueno, le estoy haciendo la tarea, el trabajo sucio al profesor Bengoechea ¿qué más quiere? Él los entrena en la cancha de fútbol y nosotros los vigilamos afuera", agregó.

VIDEO | Magaly Tv Ampay Jean Deza

Jean Deza y su futuro incierto

De concretarse la salida de Alianza Lima, Jean Deza tendría un panorama futbolístico complicado. El 'Ratón' deberá entrenar pos u cuenta y esperar a junio cuando sea el apertura del libo de transferencias. Parecería que en esta ocasión el comando técnico profesarán la frase de Bengoechea. "Nunca sacamos a nadie. Normalmente, cada uno se saca solo con las actitudes que va teniendo".

El duro calendario que le toca a Alianza Lima

Alianza Lima afrontará tres partidos muy complicados en apenas 9 días. El viernes le tocará enfrentar a Municipal en Matute, el jueves próximo a Nacional de Uruguay en el debut blanquiazul en la Copa Libertadores 2020 y el domingo visitará a Universitario en el Monumental, en la primer clásico del año.