Universitario: exjugador se 'recursea' vendiendo chocotejas en los entrenamientos

Las redes sociales siempre nos sorprenden cada día. Facebook, Twitter y YouTube se han transformado en medios para que los cibernautas puedan enterarse de todo. En esta vez, la actualidad de un exjugador de Universitario está dando de qué hablar en la Internet. Nos referimos al exartillero Roberto Valenzuela.

Roberto Valenzuela debutó en el fútbol peruano defiendo la camiseta de Universitario en el 2000. Durante el encuentro con Deportivo Pesquero, Roberto Challe, por aquel entonces entrenador 'crema', lo hizo ingresar en reemplazo de Masías. El duelo terminó sin que se abriera el marcador.

Sin embargo, la suerte no le acompañó a Roberto Valenzuela. ¿Por qué? Pues, únicamente disputó un encuentro con Universitario. Por esta razón, Valenzuela recaló en equipos como Unión Huaral, Deportivo Wanka, Estudiantes de Medicina, CNI de Iquitos, entre otros.

Ahora, Roberto Valenzuela está generando revuelo en las redes sociales por su nueva vida tras colgar los 'chimpunes': el popular hijo ilustre de Chacaritas, barrio ubicado en el Callao, se 'recursea' vendiendo chocotejas en nuestra capital. "Camino por todo Lima y visito los entrenamientos. (Me apoyan) hasta los que menos esperas", señaló Roberto Valenzuela al 'Trome'.

Roberto Valenzuela y su peculiar historia con Ricardo Gareca

En tanto, Roberto Valenzuela indicó que protagonizó una curiosa anécdota cuando visitó el 'fortín' de la Selección Peruana. "Me aparecí en la Videna y Juan Carlos Oblitas, Ricardo Gareca y su comando técnico se apuntaron. Un total de 5 me compró (Gareca) y les aviso a sus compañeros que colaboren", expresó Valenzuela.

Del mismo modo, Roberto Valenzuela aprovechó el momento para revelar un detalle vinculado al cuadro 'íntimo'. "Un día paseaba por Matute, estaba bajo de fichas y crucé la puerta. Reimond Manco me pidió 13 (chocotejas). Carlos Ascues también el mismo número y me entregó 100 dólares. No tenía cambio y me agregó 80 soles para mi pasaje", agregó.

