Adam Levine y el polémico momento donde arremete contra Viña del Mar 2020 [VIDEO]

Viña del Mar 2020 tuvo en su cuarta noche a artistas internacionales como Adam Levine y Alexander Pires. Sin embargo, el que se llevó todas las miradas fue sin lugar a dudas, el vocalista de la banda Maroon 5 que tuvo una actuación muy criticada y que, luego de ello, lanzó insultos en contra del evento.

El Festival de la Quinta Vergara tuvo un excelente desarrollo durante la noche del pasado jueves 27 de febrero. Sin embargo, la estrella británica fue muy criticado por dicha presentación. Automáticamente su nombre fue tendencia en todas las redes sociales a nivel latinoamericano, en donde no dudaron de calificar al cantante como "divo".

Tras retirarse de los escenarios, se filtró un video en la internet, en donde el artista despotrica al evento más importante de Chile. Además, aseguró que no fue lo que se esperaba.

"No era el final del show, era un programa de tv al aire y no ha acabado. No fue un concierto, eso fue un concierto de prueba", señaló.

Segundos después, no dudó en arremeter contra el evento del Festival de la Quinta Vergara. "Ve al concierto pero no en esta clase mie#$%", fueron las últimas duras frases del cantante al dejar el escenario de Viña del Mar 2020.

¿A qué hora comienza el festival de Viña?

Conoce el listado de los horarios de Viña del Mar 2020, uno de los certámenes más esperados del año. En territorio chileno arranca a las 10:00 p.m., mientras que en nuestro país podrás ver ONLINE a las 8:00 p.m.

- Chile: 10:00 p. m.

- México: 7:00 p. m.

- Perú: 8:00 p. m.

- Ecuador: 8:00 p. m.

- Colombia: 8:00 p. m.

- Venezuela: 9:00 p. m.

- Argentina: 10:00 p. m.

Calendario del Festival de Viña 2020

En los seis días de Viña del Mar 2020 el público se deleitará con los shows de reconocidos artistas. A continuación, te presentamos la programación completa:

¿Quiénes estarán hoy en el festival de Viña?

HOY en Viña del Mar 2020 veremos en el escenario a Ozuna, Pedro Ruminot y Denise Rosenthal. Por su parte, la llegada de Noche de Brujas acapara la atención de los espectadores del Festival de la Quinta Vergara.

¿Dónde se realiza el Festival de Viña del Mar 2020?

Viña del Mar 2020 se desarrollará en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, localizada en la región chilena de Valparaíso. Tiene una capacidad para 15 mil personas (aproximadamente). Es importante señalar, que por tradición se festeja en este sitio desde 1960.

¿Quién es Adam Levine?

El estadounidense de 40 años, es un cantante y compositor quien lidera la banda Maroon 5 desde el año 2001. Además, fue jurado de The Voice.

Maroon 5

Maroon 5 es una banda musical de pop rock​ estadounidense. El grupo se formó originalmente entre 1994 y 1995 como Kara's Flowers mientras sus integrantes cursaban la secundaria.

Jurado festival de Viña 2020

- Francisco Saavedra.

- Karen Diggenweiler.

- Denise Rosenthal (Chile)

- Carmen Gloria Arroyo (Chile - TVN).

- Pedro Capó (Puerto Rico).

- Luciano Pereyra (Argentina).

- Isabel Souza (Brasil).

- Aníbal Pachano (Argentina).