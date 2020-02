Macaulay Culkin devuelve entradas de Wrestlemania porque Goldberg obtuvo campeonato

Macaulay Culkin es un actor estadounidense quien interpretó en su niñez a Kevin McCalliste, personaje que lo llevó al estrellato y a la fama mundial. Nacido el 26 de agosto de 1980, confesó ser fanático de la WWE, empresa que viene destacando durante más de 50 años de fundación.

Tras ello, el artista en más de una ocasión ha demostrado ser uno de los fieles admiradores de este show que año tras año viene innovándose con nuevas estrellas sobre el cuadrilátero.

Sin embargo, hace unas semanas el actor había confesado que asistiría a Wrestlemania, evento más importante de la empresa creada en Estados Unidos. Tras ello, sucedió un acontecimiento en donde uno de los luchadores más importantes de la marca no lo habría tomado de buena manera.

Bill Goldberg, conocido luchador desde los años 90 volvió a reinar nuevamente y se llevó el nuevo campeonato a pocos meses de que empiece Wrestlemania 36. Tras una victoria polémica, inmediatamente Macaulay Culkin tuvo un singular comentario en su cuenta oficial de Twitter.

"Acabo de cancelar mis boletos para Tampa Bay", fue el mensaje que se hizo viral en pocos minutos. Los usuarios no lo podían creer por semejante frase que era dirigido para el luchador.

I've just cancelled my tickets to Tampa Bay.