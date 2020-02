Supuesta imagen de Jean Deza mirando su 'ampay' circula en redes

Jean Deza viene siendo uno de los jugadores más criticados dentro de la plantilla de Alianza Lima, ya que días atrás protagonizó nuevamente un 'ampay' junto a Shirley Arica. Esto ha generado el desprecio de los hinchas por este suceso cometido por el jugador.

Por este caso que nuevamente genera incomodidad por sus compañeros, hay rumores en donde el profesor Pablo Bengoechea habría separado del equipo definitivamente al 'ratón'. Cabe recalcar que el deportista aún no se ha pronunciado por este hecho.

Sin embargo, en las redes sociales se viene viralizando una fotografía en Twitter donde supuestamente se le ve a Jean Deza mirando su ampay en un local limeño. Automáticamente la instantánea ha generado las risas de los internautas por aquel momento inmortalizado.

¿Jean Deza y Shirley Arica serían pareja?

En la última semana, Olinda Castañeda -amiga íntima de Shirley Arica-, declaró ante las cámaras de Magaly TV que el jugador estaría en planes con la modelo Shirley Arica.

"Sé que son amigos, se están conociendo. En verdad, a ella la veo bien, feliz y tranquila. La voy a apoyar porque es mi amiga", expresó.

Recordemos que Jean Deza ya ha sido captado con Shirley Arica anteriormente. En el segundo ampay, se vio al jugador de Alianza Lima junto a su compañero Carlos Ascues y a la modelo en mención.

Ricardo Gareca opinó sobre los ampays de jugadores

El actual entrenador de la selección peruana, tuvo una conferencia de prensa donde para sorpresa de muchos, dejó en claro su postura ante los 'ampays' de los jugadores de fútbol.

"La vida privada de cada uno a mí no me gusta invadirla, pero también el profesional tiene que entender que cuando elige esta carrera que es la de fútbol profesional, no es para todos, no es para cualquiera, sino todo el mundo jugaría al fútbol. Somos pocos los elegidos que tenemos la oportunidad de representar a una institución, de estar en el fútbol de alta competencia", comentó el DT.

¿Jean Deza seguirá en Alianza Lima?

De concretarse la salida de Alianza Lima, Jean Deza tendría un panorama futbolístico complicado. El 'Ratón' deberá entrenar por su cuenta y esperar a junio cuando sea el apertura del libro de transferencias. Parecería que en esta ocasión el comando técnico profesarán la frase de Bengoechea. "Nunca sacamos a nadie. Normalmente, cada uno se saca solo con las actitudes que va teniendo".