Viña del Mar 2020: Adam Levine rompe su silencio tras lanzar insultos en la Quinta Vergara

Maroom 5 se presentó en Viña del Mar 2020, pero, no superó las expectativas. ¿Por qué? Pues, Adam Levine, cantante principal de la popular banda, tuvo una actuación muy criticada después de arremeter contra la Quinta Vergara.

"Maldita ciudad. No era el final del show, era un programa de televisión al aire y no ha acabado. No fue un concierto, eso fue un concierto de prueba", manifestó Adam Levine al terminar su presentación. En cuestión de minutos, sus palabras se hicieron virales en Facebook y Twitter.

Ante ello, Adam Levine utilizó sus redes sociales para disculpase con el público del festival. Con un sentido mensaje compartido en Instagram, el integrante de Maroom 5 reconoció haber actuado de manera "muy poco profesional".

Del mismo modo, el líder de Maroom 5 e intérprete de "Sugar" indicó que su deslucido show artístico se debió porque hubo "algo" que le dijeron antes de salir al escenario. Este hecho mermó su desenvolvimiento en Viña del Mar 2020.

"De nuevo, como dije, siempre intento ser el mejor al representar a la banda, a veces cuando hay problemas técnicos intento enfocarme lo más posible en cantar, porque sentí que eso era lo mejor para las millones de personas que lo vieron por tv. Quería sonar bien en primer lugar, y quería verme y sentirme bien en segundo lugar. Me sentía mal durante el concierto, e intenté disimular esa molestia, lamento haberlos decepcionado y me disculpo", expresó Levine.

VIDEO | Adam Levine disculpas Viña del Mar

¿Quién es Adam Levine?

El estadounidense de 40 años, es un cantante y compositor quien lidera la banda Maroon 5 desde el año 2001. Además, fue jurado de The Voice.

Maroon 5

Maroon 5 es una banda musical de pop rock​ estadounidense. El grupo se formó originalmente entre 1994 y 1995 como Kara's Flowers mientras sus integrantes cursaban la secundaria.