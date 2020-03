Rodrigo Cuba y su reacción tras oír las palabras de exchico reality sobre Melissa Paredes

Rodrigo Cuba, futbolista recientemente llegado al Atlético Zacatepec de la Liga MX, se encuentra feliz disfrutando del cariño de su familia, en especial de su esposa Melissa Paredes y su pequeña hija fruto de la relación con la también modelo.

A pesar de ahora estar lejos pues el popular 'Gato' radica en México por su carrera como futbolista y Melissa se quedó en Lima por proyectos profesionales que también tiene, el cariño de ambos no se ha ido.

Según contó la también actriz en una reciente entrevista para Trome, las cosas no han sido fáciles para ellos por la distancia: "Es muy complicado y duro. Al principio pensamos que sería fácil: nos amamos y ya. Duele no estar juntos, no levantarme con él, no hacer las cosas que hacíamos habitualmente".

Por otro lado, Melissa habló sobre un episodio antiguo que la involucra junto al exchico reality Fabio Agostini, quien abiertamente comentó un momento íntimo de su vida que fastidió al esposo de la modelo.

Ante ello, la modelo contó la reacción de Rodrigo Cuba ante estas afirmaciones y comentó si le generó o no incomodidad: "A mí no, ni a mi esposo, sinceramente. De hecho sí me molestó el ‘para qué’, innecesario, eso es lo único que me molestó, como a cualquiera, pero de ahí, la verdad, qué flojera".