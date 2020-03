'Neka' Vílchez comparó a Joazhiño Arroé con exintegrante de 'Skándalo'

Óscar 'Neka' Vílchez, actual futbolista de Alianza Universidad, realizó divertida publicación en Twitter que emocionó e hizo pasar un muy buen momento a todos los hinchas del fútbol nacional.

El exjugador de Alianza Lima, compartió con sus seguidores de la mencionada red social un recuerdo que llevará siempre a su lado, pero que, sobre todas las cosas, cada que lo piense le hará sacar un sonrisa de oreja a oreja.

Sucede que 'Neka' compartió la oncena con la que por el año 2011 formaba Alianza Lima. Entre los jugadores que se encuentran en la plantilla que es formada con fotografías de cada futbolista de esa época, resaltan los nombres de Carlos Ascues, el mismo Óscar Vílchez, Hernán Hinostroza, Wilder Cartagena y más que lucen muy curiosos y con varios años menos.

Sin embargo, quien se llevó todas las miradas y a quien estaba dirigida la publicación era para Joazhiño Arroé, quien aparece con un aspecto muy muy distinto al de ahora, con rulos en la cabeza y con aretes en ambas orejas.

Ante ello, 'Neka' no dudó en bromear y compararlo con conocido personaje de la farándula local: "Me mandan esta foto del 2011, fue un placer jugar al lado del negro Gonzales. Lo que si no recordaba era haber jugado con Ricky Trevitazo".

Ante lo anterior, fue el mismo Arroé quien comentó burlándose de lo sucedido y reclamándole además, el porqué no lo había etiquetado en el mencionado post: "JAJJAJAJA que maldito y encima no etiquetas", comentó Joazhiño.

Por otro lado, quien también se quiso sumar a la broma y terminó troleado fue Pedro Gallese, quien tras burlarse de Arroé fue expuesto con una fotografía de él cuando era niño.