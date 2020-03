Rodrigo González sobre lazo con Jefferson Farfán: "Nunca fuimos amigos" [VIDEO]

Rodrigo González y su regreso a la pantalla chica tuvo como resultado que todo el país esté a la expectativa a lo que podría suceder. Sumado a su encuentro con Magaly Medina en su programa nocturno, los internautas no dudaron en sintonizar dicho momento que quedará para las páginas del espectáculo.

Tan solo pasaron algunos minutos para que la popular 'Urraca' le preguntara sobre la supuesta amistad que tuvo con Jefferson Farfán, y el por qué se enemistaron de un momento a otro. Aquel momento no le quedaba claro a la conductora sobre este hecho.

"No nos enemistamos porque nunca fuimos amigos. Lo que nunca había contado. Me dicen vamos al sur que va estar Farfán y lo conoces ahí y podemos hacer una nota para el lunes. Yo ya estaba preparado para la entrevista. Voy me lo presentan, me cayó muy bien, porque es buena gente. Es super buena gente con los amigos. A mí la impresión que me dio", señaló.



"Hablamos y chateábamos y de vez en cuando mandábamos información. Tú sabes que Farfán le gusta tener personas escogidas para mandar información. Yo dije yo me dejo pues, si tengo pepas para mi programa", acotó.

"Cuando yo empecé a decir las cosas como siempre decía, me bloqueo. Así fue de todo. Es así que nunca hubo alguna amistad", sentenció el exconductor de Latina.

Jefferson Farfán no quiso reconocer a su hija

En un informe del programa 'Magaly TV La Firme', se dio a conocer que Jefferson Farfán al enterarse del embarazo de Mercedes Carrasco, no quiso reconocer a su pequeña hija.

Sin embargo, y debido al aparato legal al cual acudió la madre de la menor, la justicia determinó su responsabilidad y hoy es legalmente su hija. Se sabe que la adolescente hoy por hoy tiene una muy buena relación con Jefferson Farfán, pues comparten como una familia junto a sus otros dos hermanos, hijos de Melissa Klug.

Conciliación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug

El pasado 20 de febrero se reveló un documento en donde ambos personajes polémicos decidieron no ventilar sus problemas personales a los medios de comunicación. Asimismo, en el programa de Magaly TV, se supo que los hijos de Jefferson Farfán partirían hacia europa por su bienestar.