Rodrigo González vio llorando a Tilsa Lozano por Juan Manuel Vargas

Rodrigo González volvió a las pantallas de la farándula con la invitación especial del programa Magaly TV. El pasado 2 de marzo reapareció a lo grande en aquel programa nocturno en donde no se guardó absolutamente nada y habló sobre algunos deportistas que estuvieron implicados en los diversos problemas del espectáculo.

Tras ello, durante el programa tocaron el tema que estuvo en boca de todos años atrás. Tilsa Lozano fue la personaje que hizo hincapié el popular 'Peluchín', al afirmar que conoció a la exmodelo llorando por Juan Manuel Vargas.

"Yo me la encuentro (Tilsa Lozano) en una fiesta, donde tú (Magaly Medina) también estabas... Ella estaba llorando, pero luego dicen que no tengo sensibilidad. Ahora que ya abrí los ojos es distinto, pero si yo veo a una persona llorando a mí no me importa porque la mujer me decía 'estoy que no puedo más, yo estoy súper enamorada, él (Juan Manuel Vargas) no lo ha hecho público porque tiene una familia detrás", reveló el exconductor de Latina.

Inmediatamente después de las declaraciones del invitado, Magaly Medina recordó aquel momento y le reclamó que estaba prohibido ser amigo de un personaje de la farándula.

Segundos después, también mencionó cuando la exvengadora le interpuso una demanda en su contra, en donde señalaba que no podía ser mencionada en ninguna de sus cuentas oficiales.

Rodrigo González y la supuesta amistad con Jefferson Farfán

Asimismo, en los primeros minutos de la entrevista, la conductora de televisión le preguntó sobre la supuesta amistad que tuvo con Jefferson Farfán y el motivo de por qué se alejaron.

"No nos enemistamos porque nunca fuimos amigos. Lo que nunca había contado. Me dicen vamos al sur que va estar Farfán y lo conoces ahí y podemos hacer una nota para el lunes. Yo ya estaba preparado para la entrevista. Voy me lo presentan, me cayó muy bien, porque es buena gente. Es super buena gente con los amigos. A mí la impresión que me dio", señaló.